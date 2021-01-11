Петербуржцы смогут добраться от метро «Проспект Просвещения» до Мурино на новом автобусе

Власти создают новый автобусный маршрут, который свяжет Петербург с Ленинградской областью. Общественный транспорт будет ходить от станции метро «Проспект Просвещения» до западного Мурино.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, автобус запустят от улицы Шувалова в Мурино, он пройдет через новую развязку с КАДом в сторону проспекта Культуры, завернет на Суздальский проспект, затем на проспект Художников, а после на проспект Просвещения.

На маршруте будут работать 10 низкопольных автобусов. Отмечается, что льготы на проезд будут действовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прорыв трубы на Морской набережной изменил движение автобусов №100 и №158. Специалистам аварийной службы приходится проводить срочный ремонт, в связи с чем движение транспорта на улице Кораблестроителей и Морской набережной изменено.