В Швеции опасаются газовой войны из-за строительства «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Строительство газопровода «Северный поток — 2» на фоне победы Джо Байдена на президентских выборах в США могут привести к газовой войне.

Об этом говорится в материале, опубликованном в шведском издании Svenska Dagbladet.

Отмечается, что ранее Байден заявил, что при вводе в эксплуатацию трубопровода по дну Балтийского моря Европа попадет в большую зависимость от российского газа. По его словам, лучшей альтернативой будет приобретение поставки сжиженного природного газа из США.

В статье также отмечается, что Байден может оказаться еще большим противником российского проекта, чем Дональд Трамп.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.