В Петербурге транспортные полицейские выявили мошенничество с арендой буксира на 225 тысяч рублей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Следователи линейного отдела МВД России на водном транспорте по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего горожанина, который обвиняется в мошенничестве на 225 тысяч рублей.

Мужчина является сотрудником транспортной компании, заключившей договор с природоохранным предприятием на аренду буксира для расчистки русла одной из рек Северной столицы. Основная часть работ была исполнена в рамках соглашения, однако при выполнении завершающего этапа предприниматель не предоставил буксир в аренду, хотя подготовил акт о выполнении работ в полном объеме.

Фирма-заказчик, которая длительное время сотрудничала с вышеуказанной компанией, доверилась партнеру по бизнесу и перевела средства, не проверяя исполнение обязательств. Таким образом, злоумышленнику досталось 225 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

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