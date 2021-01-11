В 2020 году из Петербурга отправили в США более 2 тысяч тонн мороженого

В течение 2020 года из Северной столицы в Соединенные Штаты Америки отправили 248 партий мороженого, документы на которые были оформлены Управлением Россельхознадзора.

Как информируют в пресс-службе ведомства, для подтверждения соответствии продукции требованиям страны-импортера, все вывозимые партии мороженого проверили в лабораториях ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» и ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», а также в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».

Все ветеринарно-санитарные требования производителями мороженого были соблюдены в полном объеме. В общей сложности, в США отправили более 2 тысяч тон петербургского мороженого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что за 2020 год благодаря системе «Меркурий» Россельхознадзору удалось выявить 26 тысяч нарушений.