Трамваи и троллейбусы Петербурга за новогодние каникулы перевезли 3,2 млн пассажиров

В целом для петербуржцев трамваи, похоже, более популярный вид транспорта, нежели троллейбус. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

В целом для петербуржцев трамваи, похоже, более популярный вид транспорта, нежели троллейбус. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

За десять дней нового года трамвай и троллейбусы Северной столицы перевезли 3 млн 223 тысячи человек. Самым популярным маршрутом стал маршрут №100, а троллейбусным — №35.

В течение новогодних праздников на трамвае №100, курсирующим между остановками «Ручьи» и «Придорожная аллея» проехали 225,6 тысяч пассажиров. На втором месте оказался трамвай №55, следующий по маршруту «Придорожная аллея — улица Шаврова», который перевез 143,1 тысячи человек. Третьим по популярности стал трамвай №60 («ЛЭМЗ — Северная верфь»), которым воспользовались 129,2 тысячи пассажиров.

Среди троллейбусных маршрутов лидером стал №35 («Ж/д станция Сортировочная — Проспект Героев»), на котором проехались 89,8 тысяч горожан за праздники. Немногим меньше перевез троллейбусы №37, курсирующий между улицей Пионерстроя и проспектом Ветеранов — 89,2 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров маршрут №45 («Звёздная улица – проспект Героев»), которым воспользовались 82,4 тыс. пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с нового года подрожал проезд в общественном транспорте.