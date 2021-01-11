В новогодние каникулы более 37 тысяч жителей Петербурга вызвали врача по номеру «122»

За минувшие праздники вызвали врача на дом через Единую информационно-справочную службу 112 более 37 тысяч жителей Северной столицы.

Из этого числа более чем 27 тысяч жаловались на симптомы коронавирусной инфекции. Свыше 80% обращений обработали медицинские учреждения. Отметим, что вызвать врача на дом по номеру 112 можно с 20 декабря. Единая служба функционирует круглосуточно и без выходных. Поступающие заявки оперативно передают районным поликлиникам.

В общей сложности, с 1 по 11 января на номер 112 поступило более 60 тысяч звонков. При этом многие абоненты интересовались условиями начавшейся кампании по вакцинации от коронавируса. Добавим, что звонок в Единую информационно-справочную службу абсолютно бесплатный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после новогодних праздников свободно 18% коек для коронавирусных пациентов.