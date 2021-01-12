Итальянцы оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта»

Новогодний выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» продолжает бить рекорды.

Во время новогодних каникул выпуск успел собрать на официальном YouTube-канале около 6,8 млн просмотров и попал в топы итальянского сегмента видеохостинга.

«Самое смешное шоу конца года теперь можно увидеть на YouTube, оно называется “Ciao, 2020!” и представляет собой отличную пародию на итальянскую эстраду 1980-х. Оно транслировалось на Первом канале и стало образцом осознанной пародии на trash TV», — пишет Corrierre Della Sera.

Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие представители российского шоу-бизнеса. Итальянские пользователи Сети оставили свои отзывы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинокритик Антон Долин объявил о своем уходе из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он подчеркнул, что это решение было принято создателями программы, без обсуждения с самим Долиным.