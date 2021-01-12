Врач рассказал о снижении прироста новых случаев коронавируса в России

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о спаде в выявлении новых случаев заражения коронавирусом.

Он отметил, что такая тенденция будет наблюдаться в течение еще двух недель.

По его словам, после возвращения россиян на работу резкого скачка заражений коронавирусом не ожидается.

Врач также отметил, что низкие температуры являются губительными для вируса, поэтому он почти не распространяется на улице при нынешних погодных условиях.

«Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост», — добавил он.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 425 269 случаев заражения, выздоровело 2 800 675 пациента, умер 62 273 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.