В Петербурге ожидаются снег и до 11 градусов мороза

Во вторник, 12 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, западная половина Ленинградской области окажется под влиянием передней части атлантического циклона, а на восток региона сохранит своё влияние гребень морозного арктического антициклона. В регионе выпадет небольшой снег.

В Петербурге столбики термометров покажут -9…-11 градусов, в Ленобласти ожидается -7…-12 градусов, на востоке до -13…-18 градусов. Ветер юго-восточного будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.