Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов во вторник

Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов во вторник
Дорожная ситуация в Петербурге 12 января. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге водители проводят утро в 3-балльных пробках. Во вторник, 11 января, на дорогах Петербурга свободное движение. Пробки оцениваются в три балла.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшие заторы наблюдаются на набережных Невы, Витебском, Московском, Индустриальном и Дальневосточном проспектах, а также Новоладожской улице и набережной Адмирала Лазарева.

Кроме того, пробки возникли на пересечении улицы Академика Лебедева и Пироговской набережной, на улице Руставели на въезде в Петербург из Ленобласти. Машины стоят в районе Мурино и Нового Девяткина. «Покраснели» Центральная и Заречная улицы.

Очевидцы сообщают о не менее 13 аварий, которые произошли в городе. В частности, сообщается о ДТП на Софийской улице, внутреннем кольце КАД, Дальневосточном проспекте, у Моста Александра Невского и на Большом проспекте В.О.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

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