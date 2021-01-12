Утренние пробки в Петербурге достигли трех баллов во вторник

В Петербурге водители проводят утро в 3-балльных пробках. Во вторник, 11 января, на дорогах Петербурга свободное движение. Пробки оцениваются в три балла.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшие заторы наблюдаются на набережных Невы, Витебском, Московском, Индустриальном и Дальневосточном проспектах, а также Новоладожской улице и набережной Адмирала Лазарева.

Кроме того, пробки возникли на пересечении улицы Академика Лебедева и Пироговской набережной, на улице Руставели на въезде в Петербург из Ленобласти. Машины стоят в районе Мурино и Нового Девяткина. «Покраснели» Центральная и Заречная улицы.

Очевидцы сообщают о не менее 13 аварий, которые произошли в городе. В частности, сообщается о ДТП на Софийской улице, внутреннем кольце КАД, Дальневосточном проспекте, у Моста Александра Невского и на Большом проспекте В.О.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.