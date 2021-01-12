Ленобласть восстановит Анненские укрепления в Выборге

В Ленинградской области объявили конкурс на создание проекта реставрации Кордегардии — караульного здания Анненских укреплений в Выборге.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Глава комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой отметил, что проект реставрации Кордегардии будет готов уже в этом году, а к самим работам приступят в 2022 году. Отреставрированный объект станет площадкой для музея истории крепости Корона Святой Анны.

В настоящее время в собственности Ленобласти находятся три объекта комплекса Анненских укреплений — Пороховой погреб, Инженерный дом и Кордегардия. Музеи планируется создать и там.

Добавим, что Анненские укрепления являются памятником русского оборонного зодчества. Они были сооружены в середине XVIII века и носят название Корона Святой Анны в честь императрицы Анны Иоанновны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге заметили разрушающийся объект федерального значения.