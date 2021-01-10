В Выборге заметили разрушающийся объект федерального значения

В Выборге заметили разрушающийся объект федерального значения
Местные жители обсуждают судьбу памятника. Фото: Вконтакте / "Интересные события в Выборге"

Обрушаться начала стена Анненских укреплений.

В Выборге обсуждают обрушение стены Анненских укреплений, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Местные жители делятся фотографиями в социальных сетях.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой отметил, что на снимках запечатлена стена Анненских укреплений и ведомство готово приступить к реставрации в ближайшее время.

Он заверил, что на место должны выехать специалисты, которые зафиксируют состояние памятника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар в Выборге оставил без жилья скульптора Тувия Лейтмана и его супругу. Заслуженных педагогов временно приютила фельдшер.

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