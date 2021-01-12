Японское издание обнародовало информацию о новых гаджетах Apple

Компания планирует выпустить новый смартфон и наушники.

Журналисты рассказали, какие гаджеты собирается выпускать Apple. Об этом сообщает японское издание MacOtakara. Компания планирует выпустить новый смартфон и наушники уже весной 2021 года.

По предварительным данным, корпорация готовит к презентации новое поколение своего самого доступного смартфона iPhone SE. Также Apple выпустит вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro. Пока что технические подробности держатся в секрете.

Напоминаем, что в Apple уверяли, что компания выпустит новый iPhone SE ближе к концу текущего года. Официальные представители компании пока не комментируют слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple планирует начать выпуск собственных электромобилей к 2024 году. Новые электромобили будут отличаться «прорывной» конструкций аккумулятора, которая позволит существенно снизить стоимость транспортных средств, при этом увеличив запас хода автомобиля.