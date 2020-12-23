Apple планирует начать выпуск собственных электромобилей к 2024 году

Электромобили Apple удивят публику также, как когда-то поразили и первые iPhone, уверены близкие к разработкам компании источники. Фото: unsplash

Электромобили Apple удивят публику также, как когда-то поразили и первые iPhone, уверены близкие к разработкам компании источники. Фото: unsplash

Американская компания Apple еще в 2014 году запустила проект электромобилей Titan. Автомобили могут увидеть свет уже в 2024 году, однако планы корпорации, возможно, сдвинутся на год из-за пандемии COVID-19.

Новые электромобили будут отличаться «прорывной» конструкций аккумулятора, которая позволит существенно снизить стоимость транспортных средств, при этом увеличив запас хода автомобиля. На данный момент специалисты Apple работают на технологией литий-железо-фосфатных аккумуляторов, передает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, после запуска конвейера предприятия компании будут выпускать свыше 100 тысяч электромобилей ежегодно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году Apple планирует презентовать новые модели беспроводных наушников AirPods третьего поколения и AirPods Pro.