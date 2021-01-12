В России объяснили рост цен на яйца

В последние годы в России наблюдается рост производства яиц. Фото: Pixabay

В последние годы в России наблюдается рост производства яиц. Фото: Pixabay

Подорожание куриных яиц в России в декабре связано с сезонным фактором и ростом цен на зерно и масличные культуры. Об этом заявили представители Минсельхоза.

По данным Росстата, за последний месяц 2020 года цены на куриные яйца повысились на 13, 24% по сравнению с ноябрьскими показателями.

Как сообщил ТАСС, на рост цен также повлияла нестабильность курса рубля и повышение цены импортные компоненты кормов и оборудования.

В аграрном ведомстве также отметили, что в результате планомерного развития птицеводства в России в последние годы наблюдается рост производства яиц при снижении их импорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Новым годом в России резко подорожали мандарины. Причиной такого скачка назвали ослабление рубля.