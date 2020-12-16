В России резко подорожали мандарины

В России резко подорожали мандарины
Мандарины подорожали перед Новым годом. Фото: pixabay

Килограмм фруктов обойдется в 2020 году на 20% дороже, чем раньше.

В России перед новогодними праздниками резко выросли цены на мандарины. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на оператора фискальных данных «Платформу ОФД». Цены выросли до104 рублей за килограмм – раньше они были ниже на 20%.

Отмечается, что причиной роста цен стало ослабление рубля. Дело в том, что зимой фрукты и овощи ввозят на территорию России из-за рубежа и расчеты ведутся в иностранной валюте.

Эксперты замечают, что средний чек в России вырос. Граждане стали реже ходить в магазин, но если идут, то покупают сразу много продуктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что нет планов вводить жёсткий карантин на Новый год. Россияне могут не переживать о том, что их заставят сидеть дома.

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