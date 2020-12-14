Песков заверил, что нет планов вводить жёсткий карантин на Новый год

Песков заверил, что поводов для переживаний нет. Фото: http://kremlin.ru

Песков заверил, что поводов для переживаний нет. Фото: http://kremlin.ru

Россияне могут не переживать о том, что их заставят сидеть дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются вводить жесткий карантин на период новогодних праздников. Об этом сегодня, 14 декабря, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в некоторых странах серьезные ограничения в связи с Новым годом, но у России свой путь. До этого мэр Москвы Сергей Собянин объяснял, что планы могут поменяться только в случае серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют смягчить ограничения после Нового года для учреждений культуры. Напомним, что в Петербурге запрещено посещение музеев и театров с 30 декабря по 10 января из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.