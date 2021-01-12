Виктория Боня рассказала, как ей удалось прийти в форму после праздничных застолий

Телеведущая и бизнесвумен Виктория Боня призналась, что не ограничивала себя в еде в период новогодних праздников, потому что у нее есть секрет, который позволяет сохранять стройную фигуру.

По словам звезды, оона не придерживалась строгих диет, а продолжила радовать себя любимыми угощениями. Боня отметила, что ее не расстраивает появление пары-тройки лишних килограммов.

В беседе с «Вечерней Москвой» телеведущая рассказала, что избавиться от набранного веса ей помогли занятия бегом и дыхательные практики. Она посоветовала следовать ее примеру, чтобы ускорить процесс восстановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Виктория Боня намекнула, что может стать ведущей «Дома-3». Она также отметила, что проект вовсе не закрывается, а только перестает выходить на телеканале ТНТ