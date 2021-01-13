Вице-президент США выступил против отстранения Трампа от власти

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс выступил против отстранения от власти действующего президента страны Дональда Трампа от власти.

«Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — заявил он.

Также Пелоси добавил, что от срока президента остается всего восемь дней, поэтому это не время для импичмента, сообщает РИА «Новости». По его словам, задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.