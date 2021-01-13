Нетрезвые водители в России стали меньше попадать в ДТП

Число ДТП с пьяными водителями в России за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7% по сравнению с тем же периодом 2019-го, следует из данных ГИБДД РФ.

За этот период произошло почти 13,8 тысяч ДТП с нетрезвыми водителями, годом ранее было зафиксировано 14,8 тысяч таких аварий. Кроме того, снизилось число погибших и пострадавших в таких дорожных инцидентах — на 11% и 10% соответственно.

Больше всего ДТП с пьяными водителями происходило летом 2020 года, меньше всего их случалось в феврале и ноябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд заключил под стражу водителя, который сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию в центре Петербурга. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, смертельное ДТП произошло 4 января на Разъезжей улице в центре города