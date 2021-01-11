Суд взял под стражу пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП на Разъезжей

Куйбышевский районный суд заключил под стражу водителя, который сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию в центре Петербурга.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, смертельное ДТП произошло 4 января на Разъезжей улице в центре города. Ранним утром нетрезвый обвиняемый сел за руль «Volkswagen Polo» вылетел на тротуар, где сбил дорожный знак и влетел в фасад. Дожидаться полицию он не стал и скрылся с места ДТП. Вместе с водителем в салоне находилась девушка-пассажир, на вид ей около 25 лет. Она получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Водителя нашли и задержали в тот же день. Ему сразу предъявили обвинение. Под стражей он будет находиться до 3 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП в Волховском районе погибли два человека.