Шестилетняя петербурженка попала в Книгу рекордов России

Юная жительница Северной столицы стала рекордсменкой, отрастив волосы до пола. Шестилетняя девочка Лола попала с таким достижением в книгу рекордов России.

Как рассказала мама девочки «КП-Петербург», длина волос ребенка составляет 109 сантиметров. При этом сам рост девочки – всего 116 сантиметров. Кроме этого, подобный рекорд маленькая Лола ставит не впервые.

«Летом 2020 года побили предыдущий рекорд в возрастной категории «5 лет». Наш результат – 104 сантиметра», – пояснила мама ребенка.

По словам, родителя такое достижение дается совсем не просто. За такими длинными волосами сложно ухаживать, в частности мыть. Для этого ребенку стараются покупать шампуни, в состав которых сразу входит бальзам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новогодний выпуск «Вечернего Урганта» продолжает бить рекорды.