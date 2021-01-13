В новогодние праздники более 27 тысяч петербуржцев вызывали врача на дом

За праздники врача на дом вызвали более 27 тыс. жителей Петербурга. Фото: pixabay

За праздники врача на дом вызвали более 27 тыс. жителей Петербурга. Фото: pixabay

Начиная с апреля 2020 года Единая региональная информационно-справочная служба «112» обработала почти 300 тысяч обращений от петербуржцев по вопросам, связанным с коронавирусом.

Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного. С декабря у петербуржцев с симптомами COVID-19 появилась возможность вызывать врача на дом через службу «112». Такие обращения в режиме реального времени передаются в районные поликлиники.

Благодаря этому в праздничные выходные более 27 тысяч жителей города оперативно вызвали врача на дом.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город продолжит развивать подобные информационные сервисы.

Отметим, что служба «112» готова ответить на все вопросы петербуржцев круглосуточно, без выходных. Ежедневно горожанам помогают до 150 операторов. В среднем за сутки звонят около 4000 человек. Обычно операторы отвечают за 1-2 минуты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V».