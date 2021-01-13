Особая экономическая зона Петербурга объявила конкурс на 924 млн рублей

Особая экономическая зона Петербурга объявила конкурс на 924 млн рублей
Фото: ОЭЗ СПб

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Северной столицы объявила конкурс на проведение работ по созданию инженерной, таможенной и дорожной инфраструктур на своей площадке «Новоорловская» в Приморском районе Петербурга.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 924,28 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург». Согласно документации, территория площадки в ходе обустройства расширится на 101 тысячу квадратных метров.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 января, выберут подрядчика 5 февраля. Отметим, что у ОЭЗ в Петербурге есть еще одна площадка — Нойдорф, в поселке Стрельна Петродворцового района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном растрогли контракт с подрядчиком, который должен был заниматься строительством парка в Юнтолово.

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