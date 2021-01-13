В Петербурге задержали главаря банды разбойников и вымогателей

В Петербурге задержали главаря банды разбойников и вымогателей
Расследование продолжается, устанавливаются другие участники ОПГ и преступные эпизоды, к которым они причастны. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сотрудники ФСБ при содействии петербургских следователи задержали Александра Анохина, которому вменяют организацию преступного сообщества, занимавшегося разбойными нападениями и вымогательством.

По информации пресс-службы управления ФСБ по Северной столице и Ленинградской области, дом задержанного обыскали, и по итогам мероприятия были найдены документы, которые лягут в основу уголовного дела. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечении подозреваемому.

Отметим, что в действиях Анохина сотрудники правоохранители органов усматривают признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство»). Согласно законодательству, максимальная санкция по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина украл из института РАН 26 археологических артефактов на 5 млн рублей.

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