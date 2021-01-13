Петербургская полиция показала, как допрашивали подозреваемого в краже археологических находок из института РАН

Петербургская полиция показала, как допрашивали подозреваемого в краже археологических находок из института РАН
Украденные петербуржцем исторические ценности из института РАН. Фото: ГУ МВД России по Петербургу

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 23-летнего неработающего парня по подозрению в краже исторических ценностей из корпуса научного института на Дворцовой набережной.

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Предполагается, что молодой человек украл 26 археологических находок, стоимость которых оценивается на 5 млн рублей.

Полицейские также выяснили, что он причастен к аналогичным кражам на Васильевском острове и Петроградской стороне. Во время задержания при нем нашли орудия взлома и часть украденного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском, которая стоит около 8 млн рублей.

Со слов задержанного, он не знал, что похищаемые предметы настолько ценны. Он признался, что украл их для личного пользования или продажи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завели уголовное дело после кражи 26 ценных предметов из института РАН.

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