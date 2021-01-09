В Петербурге завели уголовное дело после кражи 26 ценных предметов из института РАН

Следователи возбудили уголовное дело после кражи из института истории материальной культуры РАН 26 предметов археологических изысканий. Ценность их пока устанавливается.
О пропаже стало известно в среду, 6 января. Вахтер института на Дворцовой набережной заявила в полицию о том, что в период с 3 по 5 января неизвестные сломали замки и проникли в подвальное помещение, откуда похитили артефакты.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на воров завели уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленников.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похищенные из института РАН артефакты хранились в металлическом ящике.