В Петербурге завели уголовное дело после кражи 26 ценных предметов из института РАН

Похищение было совершено из Института истории материальной культуры РАН. Фото: пресс-служба института истории материальной культуры РАН

Похищение было совершено из Института истории материальной культуры РАН. Фото: пресс-служба института истории материальной культуры РАН

Следователи возбудили уголовное дело после кражи из института истории материальной культуры РАН 26 предметов археологических изысканий. Ценность их пока устанавливается.

О пропаже стало известно в среду, 6 января. Вахтер института на Дворцовой набережной заявила в полицию о том, что в период с 3 по 5 января неизвестные сломали замки и проникли в подвальное помещение, откуда похитили артефакты.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на воров завели уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похищенные из института РАН артефакты хранились в металлическом ящике.