Из института РАН на Дворцовой похитили 26 археологических артефактов

Из института истории материальной культуры РАН в Центральном районе Петербурга пропали 26 предметов археологических изысканий. Правоохранители начали розыск похитителей.

В среду, 6 января, в отдел полиции обратилась вахтер института на Дворцовой набережной. Женщина рассказала, что неизвестный, взломав навесные замки на металлической двери подвала и входной двери, попал в один из кабинетов института. Как сообщил ТАСС, сотрудница добавила, что артефакты хранились в металлическом ящике.