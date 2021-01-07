Из института РАН на Дворцовой похитили 26 археологических артефактов

Петербург
Похищение было совершено из Института истории материальной культуры РАН. Фото: пресс-служба института истории материальной культуры РАН

Из института истории материальной культуры РАН в Центральном районе Петербурга пропали 26 предметов археологических изысканий. Правоохранители начали розыск похитителей.

В среду, 6 января, в отдел полиции обратилась вахтер института на Дворцовой набережной. Женщина рассказала, что неизвестный, взломав навесные замки на металлической двери подвала и входной двери, попал в один из кабинетов института. Как сообщил ТАСС, сотрудница добавила, что артефакты хранились в металлическом ящике.

Историческая ценность и стоимость пропавших вещей устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленники обогатились за счет россиян на 150 млрд рублей в 2020 году. Примерно столько смогли похитить только телефонные мошенники.

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