Около 150 млрд рублей похитили телефонные мошенники за год у россиян

Около 150 млрд рублей похитили телефонные мошенники за год у россиян
Телефонное мошенничество активно развивается. Фото: pixabay.com

Злоумышленники обогатились за счет россиян на 150 млрд рублей в 2020 году. Примерно столько смогли похитить только телефонные мошенники.

Данные об этом предоставили аналитики BrandMonitor, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что больше всего мошенники похитили средств, когда представлялись сотрудниками банков. Убыток россиян от подобных махинаций составил 66 млрд рублей.

На втором месте – фиктивные медработники. Сумма хищений составила 46,5 млрд рублей. Третье место – это хищение с помощью ненастоящих интернет-магазинов и фишинговых сайтов. Ущерб – 18,6 млрд рублей.

Отметим, что самыми «эффективными» злоумышленниками оказались фиктивные медицинские работники. За один разговор с человеком они выманивали в среднем более 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мошенники позвонили россиянам более 15 млн раз.

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