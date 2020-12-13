Сбербанк: мошенники позвонили 15 млн раз россиянам за год

Телефонное мошенничество активно развивается в России. Злоумышленники позвонили россиянам с начала 2020 года 15 млн раз.

Такие данные предоставил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе заседания совета Ассоциации банков России, где обсуждались вопросы по борьбе с мошенниками, передает ТАСС.

По словам эксперта, в России на данный момент взрывной рост киберпреступности. Для того, чтобы уменьшить этот показатель банки работают с различными телекоммуникационными компаниями. Это должно помочь увеличить выявление телефонных мошенников.

Кроме этого, Станислав Кузнецов отметил, что данные о преступности в этой сфере у Центробанка, силовых ведомств и банков различаются. Связанно это с применением разных мошеннических подходов, а также выявления ущерба от них.

Специалист предложил комитету Ассоциации банков России обсудить подходы к учету киберинцидентов.

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