В сети появилось видео квартирного пожара на проспекте Тореза

В Северной столице случился квартирный пожар на проспекте Тореза. На месте уже работают пожарные службы.

О происшествии сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В опубликованном видео можно заметить, что возгорание вызвало сильное задымление. К месту пожара уже прибыли пожарные расчеты, которые ликвидируют огонь.

Сам инцидент произошел днем в среду, 13 января в доме №26 на проспекте Тореза. Информации о пострадавших не поступало. Также на данный момент неизвестно, что могло стать причиной пожара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что выпивший мужчина загорелся в собственной постели на проспекте Энергетиков. Оперативные службы получили информацию о пожаре в доме №40/3 по проспекту Энергетиков почти в 12 часов дня. В квартире пятиэтажного дома загорелись постельные принадлежности.