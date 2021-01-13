Ремонтом коллектора у «МПБО-2» в Янино займется Водоканал Петербурга

Ленобласть настаивает на передаче коллектора в ведение региона после завершения ремонтных работ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ленобласть настаивает на передаче коллектора в ведение региона после завершения ремонтных работ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигли договоренности об устранении аварийной ситуации на водонапорном коллекторе мусороперерабатывающего завода «МПБО-2» в Янино.

Как информирует пресс-служба администрации 47 региона, работами займется ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». К ремонту приступят в понедельнк, 18 января. В сообщении уточняется, что коллектор, хотя и находится на территории Ленобласти, принадлежит Комитету имущественный отношений Северной столицы.

Сегодня, 13 января, прошло внеплановое заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждалась необходимость введения локального режима ЧС для устранения аварийной ситуации. Кроме того, администрация Ленобласти настаивает на передаче коллектора в ведение региона после завершения ремонта. Отметим, что с 1 января завод «МПБО-2» временно не работает, так как необходимо устранить накопленные на его территории отходы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплоэнергетики Петербурга досрочно завершили ремонт прорвавшейся трубы на Воронежской улице.