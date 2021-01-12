Теплоэнергетики досрочно завершили ремонтные работы на Воронежской улице

Теплоэнергетики досрочно завершили ремонтные работы на Воронежской улице
Специалисты завершили работу раньше срока. Фото: Фрунзенский район Санкт-Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга завершены ремонтные работы на месте прорыва трубы с горячей водой. Теплоэнергетики заменили более четырех метров ненадежного трубопровода.

Работы проводились у дома №41 на Воронежской улице. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты завершили ремонтные работы с опережением нормативного срока.

«В 21:05 закончен процесс заполнения системы теплоснабжения водой, промывка и включение тепломагистрали в работу», — отметили в компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплоэнергетики Петербурга продолжат работать в усиленном режиме до 18 января.

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Воронежская улица ремонтные работы теплоэнергетики


 

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