Теплоэнергетики досрочно завершили ремонтные работы на Воронежской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга завершены ремонтные работы на месте прорыва трубы с горячей водой. Теплоэнергетики заменили более четырех метров ненадежного трубопровода.

Работы проводились у дома №41 на Воронежской улице. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты завершили ремонтные работы с опережением нормативного срока.

«В 21:05 закончен процесс заполнения системы теплоснабжения водой, промывка и включение тепломагистрали в работу», — отметили в компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплоэнергетики Петербурга продолжат работать в усиленном режиме до 18 января.