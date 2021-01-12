Теплоэнергетики Петербурга продолжат работать в усиленном режиме до 18 января

Теплоэнергетики Петербурга продолжат работать в усиленном режиме до 18 января
ГУП "ТЭК СПб" продлил режим повышенной готовности. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

ГУП «ТЭК» Петербурга продолжит работу в усиленном режиме. Соответствующие меры приняли в связи с морозами.

В период до 18 января специалисты не будут проводить плановые работы из-за того, что отключение отопления под запретом. Также усилен контроль за качеством сетевой воды в котельных.

Как сообщила пресс-служба предприятия, за теплоснабжением города следят 166 ремонтных бригад численностью более тысячи человек. Также в режиме постоянной готовности находятся почти 30 аварийных бригад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 января в Пушкине жители трех домов остались без отопления. Температура воздуха в некоторых квартирах составляла +9 градусов.

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