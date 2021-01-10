В Пушкине жители трех домов остались без отопления

Жители нескольких домов на Красносельском шоссе в Пушкине мерзнут без отопления. Температура воздуха в некоторых квартирах уже +9 градусов.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на слова местных жителей, которые остались без отопления. Отмечается, что в Пушкине в трех пятиэтажных домах отключено отопление. Температура воздуха в квартирах понижается, а трубы находятся в холодном состоянии.

Кроме этого, в комитете по энергетике изданию сообщили, что котельная работает в штатном режиме.

Напомним, что в Ленобласть пришло резкое похолодание. Столбик термометра опустился ниже -20 градусов. Также в понедельник ожидается -27 в некоторых районах. Такие погодные условия могут вызвать большое количество аварий на трубопроводах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Выборгском шоссе жители нескольких корпусов дома остались без света. Перед отключением света на Выборгском шоссе местные жители услышали громкий щелчок. Он мог стать причиной аварии.