МИД: Варламов, Верзилов и другие россияне, задержанные в Южном Судане, отпущены на свободу

Блогер Илья Варламов и его супруга Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также двоих их спутников, задержанные сегодня, 13 января, в Южном Судане, благополучно отпущены на свободу.

На данный момент российские дипломаты обсуждают с властями Южного Судана вопрос выезда граждан РФ на родину. Об этом информирует официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова. Напомним, что Варламова, Верзилова и их спутников задержали в аэропорту города Капоэта.

Россияне прибыли в Капоэту, совершая пересадку на пути в Джубу, столицу Южного Судана. В аэропорту к ним подошли люди в военной форме и начали обыскивать багаж. Найдя пульт от дрона, — хотя самого гаджета у путешественников не было, — военные забрали его, а вместе с ним и всю компанию туристов. Зачем компания направлялась в Джубу, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких условиях держали Варламова и его спутников, пока российские дипломаты не добились их освобождения.