МИД России работает над освобождением Варламова и Верзилова, задержанных в Южном Судане

Российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане граждан РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, министерство в курсе задержания группы россиян, включая Илью Варламов и Петра Верзилова. Дипломат отметила, что посольство РФ в Уганде и Южном Судане связалось с россиянами и работает над их освобождением, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в южносуданском городе Капоэта некие военные задержали блогера Илью Варламова, его супругу Любовь и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и двух их спутников. По словам Варламова, их всех арестовали.

Компанию задержали в аэропорту Капоэты, куда они прибыли для перелета в Джубу, столицу Южного Судана. К ним подошли «какие-то военные или чекиста» и начали обыскивать багаж. Во время досмотра они нашли пульт от дрона, хотя самого дрона не было — его забрали в аэропорту в Уганде.

Тем временем, Варламов рассказывает в своем Telegram-канале, что в помещении, где их держат, нашел гнезда с пауками и черными осами. По углам валяются гильзы и презервативы. А воду им принесли лишь спустя два часа после задержания.