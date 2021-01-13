Илья Варламов сообщил о своем задержании в Южном Судане

В южносуданском городе Капоэта некие военные задержали блогера Илью Варламова, его супругу Любовь и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова,

Об этом сообщил сам Варламов в своем Telegram-канале. Также были задержаны директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург. По словам Варламова, их всех арестовали.

Компанию задержали в аэропорту Капоэты, куда они прибыли для перелета в Джубу, столицу Южного Судана. К ним подошли «какие-то военные или чекиста» и начали обыскивать багаж. Во время досмотра они нашли пульт от дрона, хотя самого дрона не было — его забрали в аэропорту в Уганде.

«И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — заявил Варламов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трех активисток задержали в метро Петербурга за арт-перфоманс.