Роналду мог перейти в «Барселону» в 2003 году

Роналду тогда перешел в другой клуб. Фото: Instagram

Роналду тогда перешел в другой клуб. Фото: Instagram

Каталонский клуб отказался от покупки футболиста. Сожалений по этому поводу нет.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что в 2003 году Криштиану Роналду мог присоединиться к каталонскому клубу. Об этом пишет Iniestazo. Он отметил, что стоимость футболиста тогда оценивалась в 17 миллионов евро.

В том году «Барселона» сильно потратилась на Роналдиньо и на усиление необходимых позиций в атаке. Клуб не смог себе позволить покупку Роналду и решил отказаться от этой идеи.

«В итоге мы отказались от трансфера, о чем я не жалею»,

— рассказал Лапорта в интервью.

Напоминаем, что в итоге Роналду присоединился к «Манчестер Юнайтед».

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