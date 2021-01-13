В Петербурге серферы покорили волны Ладожского озера

Их не испугал мороз и снег.

В Санкт-Петербурге серферы дождались благоприятной погоды и отправились покорять волны Ладожского озера. Известно, что температура воды водоема составляет минус один градус. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «SPB Dark Wave Surfing».

На ролике, опубликованном в интернете, запечатлены серферы в термокостюмах, которые катаются по волнам. После того, как они возвращаются на сушу, их тело покрывается наледью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Гатчины прокатился на мини-серфе по затопленным улицам. На кадрах местный житель встает на доску, держась за буксировочный трос, закрепленный у машины, и едет по затопленной дороге.