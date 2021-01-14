Просидевший на скамейке 1,5 года вратарь «Зенита» Васютин может уйти в аренду

Голкипер петербургской команды Александр Васютин так и не смог проявить себя в составе. Футболист ищет место, где сможет получать постоянную игровую практику. Им уже интересуются в Скандинавии и Центральной Европе, несмотря на то что вратарь 1,5 года сидит на скамейке запасных.

Как сообщает «Спорт День за Днём» со ссылкой на агента Александра Дубровина, футболист может уйти в аренду уже в ближайшее время. Футболистом интересуются команды из старого света. Однако какие именно, представитель Александра Васютина не сказал.

Отметим, что Александр Васютин перешел в стан сине-бело-голубых из норвежского «Сарпсборга» летом 2019 года за символические 700 тыс. евро. До этого футболист был заигран в составе за финский «Лахти», а также защищал ворота «Зенита-2».

В итоге, за все время пребывания в составе основного «Зенита» футболист провел всего три поединка. С момента трансфера прошло уже 1,5 года. При этом контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пепе отказался переходить в «Зенит».