Двух петербургских тюленей переместили в дом из-за сильных морозов

Двух петербургских тюленей переместили в дом из-за сильных морозов
Тюлени начали замерзать. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северную столицу приходят сильные морозы, поэтому жители города беспокоятся не только за себя, но и за тюленей. Любимцев горожан нерп Шлиссика и Крошика переместили в дом с залива.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Спасение тюленей». Сообщается, что в целом холодная температура играет только на руку тюленям. Так млекопитающие смогут только лучше подготовиться к размножению.

«Если так дело пойдет и дальше, то создадутся благоприятные условия для будущего сезона размножения этих редких животных», – говорится в сообщении спасателей.

Однако, не все тюлени любят холод. Самые известные нерпы города Шлиссик и Крошик хотят, наоборот, переждать морозы в тепле. Именно их переместили с улицы, так как они начали замерзать.

«Кстати, не всем нерпам нравятся холода. Наши завсегдатаи Крошик и Шлиссик стали мерзнуть на улице и поэтому нам их пришлось забрать в дом», – заключили в сообщении группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о похолодании до -20 градусов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб похолодание спасение животных тюлени


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минстрой планирует усилить контроль за сдачей жилья в аренду
В Бельгии протестующие сожгли участок полиции после смерти темнокожего мигранта
Самолет, летевший до Салехарда, совершил экстренную посадку в Пулково
Двух петербургских тюленей переместили в дом из-за сильных морозов
В Госдуме предложили отменить сдачу ОГЭ
МЧС предупреждает петербуржцев о похолодании до -20 градусов
Россиянам рассказали, кому опасно купание на Крещение
Навальный объявлен в розыск с декабря прошлого года