Под Тосно 62-летний мужчина попал под колеса электрички

Под Тосно 62-летний мужчина попал под колеса электрички
Фото: pixabay

В среду, 13 января, на железнодорожной станции Любань в Тосненском районе Ленинградской области под электричку попал 62-летний уроженец Нижнего Новгорода.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что пенсионер переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент машинист поезда «Санкт-Петербург — Москва» заметил человека и попытался затормозить, а также сигналами оповещал о приближении состава. Избежать наезда, однако, не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают граждан не нарушать правила безопасности, находясь в зоне движения поездов, поскольку это может быть смертельно опасно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в реке Свирь застрял паром «Аркадий Филатов».

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