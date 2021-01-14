Морской порт Петербурга выплатил 3,5 млн рублей работнице, которую сбил автопогрузчик

В Петербурге суд взыскал с АО «Морской порт Санкт-Петербурга» 3,5 млн рублей в пользу работницы, которую сбил автопогрузчик. После инцидента женщина оказалась нетрудоспособна.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, инцидент случился в мае 2019 года на причале порта. Водитель вилочного автопогрузчика превысил допустимую скорость и не заметил женщину, работающую тальманом. В результате наезда женщина получили тяжелые травмы. После аварии ей потребовалась долгая реабилитация, она по-прежнему не может самостоятельно ухаживать за собой и передвигается только на инвалидной коляске. Вследствие этого у нее начались проблемы в семье и появилась депрессия.

Причиненный моральный вред потерпевшая оценила в 10 млн рублей. Представители порта не оспаривали иск, поскольку обстоятельства ЧП установлены приговором суда.

Суд удовлетворил исковые требования частично в связи с тем, что в момент происшествия женщина находилась вне территории, на которой осуществлялось выполнение ее обязанностей.

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