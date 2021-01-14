В Ленобласти монтажник сорвался с крыши электроподстанции

Следственные органы проводят доследственную проверку после смерти 51-летнего монтажника, упавшего с высоты в Ленинградской области.

По данным Следственного управления СК России по Ленобласти, проверка по факту гибели упавшего с высоты мужчины организована Сосновоборским межрайонным следственным отделом.

Погибший работал в составе бригады монтажников. Они проводили работы на электроподстанции в Ломоносовском районе региона. По версии правоохранителей, мужчина сорвался с крыши электроподстанции. В результате падения с высоты 18 метров монтажник моментально скончался.

По результатам проверки будут принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все причины и условия произошедшего.

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