В Ленобласти монтажник сорвался с крыши электроподстанции

В Ленобласти монтажник сорвался с крыши электроподстанции
Следственный комитет проверит обстоятельства падения с высоты мужчины. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственные органы проводят доследственную проверку после смерти 51-летнего монтажника, упавшего с высоты в Ленинградской области.

По данным Следственного управления СК России по Ленобласти, проверка по факту гибели упавшего с высоты мужчины организована Сосновоборским межрайонным следственным отделом.

Погибший работал в составе бригады монтажников. Они проводили работы на электроподстанции в Ломоносовском районе региона. По версии правоохранителей, мужчина сорвался с крыши электроподстанции. В результате падения с высоты 18 метров монтажник моментально скончался.

По результатам проверки будут принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все причины и условия произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электричка сбила женщину в капюшоне между Антропшино и Павловском.

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