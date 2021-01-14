Электричка сбила женщину в капюшоне между Антропшино и Павловском

Жительница Ленобласти погибла на перегоне между железнодорожными станциями Антропшино и Павловск. Она была в капюшоне и не заметила электричку.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Инцидент произошел 13 января на железнодорожных путях между Антропшино и Павловском. В 15 часов дня полиция получила сообщение о наезде на человека.

Сотрудники транспортной полиции установили на месте, что погибшая женщина хотела перейти пути в неустановленном месте, перед приближающейся электричкой. Она была одета в куртку с поднятым капюшоном.

Заметив человека, машинист подал сигнал на большой громкости, но женщина не отреагировала на него. Несмотря на экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось.

Погибшей оказалась 35-летняя женщина из Коммунара. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства гибели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Тосно 62-летний мужчина попал под колеса электрички.