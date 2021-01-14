Setl Group строит вторую очередь Svetlana Park в Выборгском районе

Холдинг Setl Group начал строить вторую очередь проекта бизнес-класса Svetlana Park рядом с Удельным парком и Сосновкой. Два десятиэтажных дома появятся вдоль Манчестерской улицы к востоку от существующей очереди. Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

Дворы домов-каре будут закрыты от автомобилей, проект предусматривает подземный паркинг с системами двухуровневого полуавтоматического хранения. На первом этаже спроектированы коммерческие помещения, в которых позже появятся объекты стрит-ретейла, в том числе продуктовые магазины, кафе и пекарни.

Навесные вентилируемые фасады компания оформит в современном европейском стиле – с применением фактурного клинкерного кирпича. Вечером они будут художественно подсвечиваться.

Холлы с высокими потолками обставят эксклюзивной мягкой мебелью. Setl Group оборудует дома европейскими энергосберегающими лифтами без машинных отделений, а квартиры – умной системой «Дом.онлайн» с датчиками протечки.

Многоуровневая система безопасности будет включать в себя видеонаблюдение и посты охраны. Управлять доступом в парадные жители смогут с помощью своих смартфонов.

Во дворах будут разбиты цветники, высажены хвойные и лиственные деревья.

На детских площадках установят специально разработанные для холдинга игровые элементы SetlKids. Они созданы с учетом потребностей детей разных возрастов, выполнены в естественных расцветках и из натуральных материалов.

Эксклюзивный брокер проекта Svetlana Park — «Петербургская Недвижимость».