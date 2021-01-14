В пятницу в Ленобласти ожидаются морозы до -30 градусов

В пятницу,15 января, в Ленинградской области ударят сильные морозы.

По данным ФГБУ «Северо-Западного УГМС», завтра температура воздуха в регионе упадет до — 30 градусов. В Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах выпадет снег.

Ветер северо-восточного направления будет дуть от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах появится гололед, поэтому водителям следует быть осторожнее. На западе Ленобласти ночью столбики термометров покажут -15…-20 градусов, днём ожидается -13…-18 градусов, на востоке до -25…-30 градусов в ночное время суток и до -20…-25 градусов днём.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.