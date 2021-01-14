Петербуржца посадили на восемь лет за подготовку терактов под Новый год

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Никите Семенову — фигуранту дела о подготовке терактов в декабре 2019 года. Осужденный проведет восемь лет в колонии.

Адвокат петербуржца Леонид Крикун сообщил ТАСС, что его подзащитный согласился с вынесенным приговором и просил не подавать апелляцию на его обжалование.

Защитник отметил, что Семенов осужден по статье 205.5 УК РФ об участии в деятельности террористической организации. В деле также значится еще один фигурант — Георгий Чернышев. По словам адвоката, это дело выделено в отдельное производство, о ходе его расследования он ничего сказать не может.

В конце декабря 2019 года были задержаны два россиянина, которые планировали совершить теракты в период новогодних праздников в Петербурге. ФСБ России получило информацию о готовящихся терактов от американских партнеров.

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