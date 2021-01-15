СК: уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет

Уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет. Фото: pixabay

Уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет. Фото: pixabay

Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета (СК) России Константин Комарда заявил, что за последние семь лет уровень киберпреступности в РФ увеличился в 20 раз.

По его словам, такая тенденция продолжает развивается.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться», – отметил он (цитата по ТАСС).

В Следственном комитете сообщили, что сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве.

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