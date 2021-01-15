СК: уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет

СК: уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет
Уровень киберпреступности вырос в 20 раз за семь лет. Фото: pixabay

Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета (СК) России Константин Комарда заявил, что за последние семь лет уровень киберпреступности в РФ увеличился в 20 раз.

По его словам, такая тенденция продолжает развивается.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться», – отметил он (цитата по ТАСС).

В Следственном комитете сообщили, что сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди пользователей мессенджера WhatsApp начали распространяться сообщения от незнакомцев, которые могут заблокировать приложение. Известно, что сообщения, блокирующие мессенджер, содержат символы, которые WhatsApp не способен обработать. Если пользователь попробует открыть тест сообщения на смартфоне, то приложение заблокируется и больше не сможет запуститься.

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